Gemeinderat Schladming Zweitwohnsitz-Debatte geht in nächste Runde

Mit verbalen Tiefschlägen wurde am Mittwoch im Congress nicht gespart © Veronika Höflehner

In Schladming kommt keine Gemeinderatssitzung ohne heftige Zweitwohnsitz-Diskussion aus. Am Mittwochabend gipfelte sie vor rund 25 Zuhörern in sehr persönliche Auseinandersetzungen. ÖVP und Liste Schladming Neu matchten sich darin, wer bei diesem Thema momentan die richtigen Maßnahmen träfe.