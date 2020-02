Bis Mittag gab's im Bezirk Liezen nur wenige Unwetter-Einsätze zu verzeichnen - dafür ein eindrucksvolles Schauspiel am Grundlsee.

Wasserhose am Grundlsee © Facebook/Walter Olbert/Screenshot

Sturm und Schnee haben sich zumindest bis Dienstagmittag im Bezirk Liezen eher zurückgehalten, die Feuerwehr musste nur zu ein paar Einsätzen ausrücken. "In Johnsbach ist am Vormittag ein Baum auf die Straße gefallen und musste entfernt werden und am Mitterberg war die Straße zwischen Kaindorf und Zirting mehrere Stunden lang gesperrt, hier dürften es mehrere umgestürzte Bäume gewesen sein", berichtet Christoph Schlüßlmayr vom Bereichsfeuerwehrverband Liezen.