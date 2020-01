In Hallstatt rechnet man mit einem Einbruch von minus 30 Prozent bei den Übernachtungen. Auch übriges Salzkammergut und Ausseerland betroffen.

So sehen derzeit auch viele Touristen in Hallstatt aus: Asiaten mit Mundschutz © APA/AFP/TIZIANA FABI

Das Corona-Virus zeigt auch in unseren Breitengraden Wirkung: In Hallstatt, Österreichs Hotspot für asiatische Gäste, bleiben immer mehr Touristen aus. „Bei den Tagesgästen merkt man es noch nicht, aber die Nächtigungszahlen brechen ein“, so Alexander Scheutz, Bürgermeister der Welterbe-Gemeinde. Er rechnet mit einem Minus von jeweils 15 Prozent für die Monate Februar und März. „Die großen Reiseveranstalter versuchen Ersatz zu finden, aber die Chinesen kommen nicht aus dem Land, sie kriegen keine Visa mehr.“ Pauschalreisen dürften derzeit überhaupt nicht mehr stattfinden, lediglich individuelle Ausreisen aus China sind noch möglich. Wobei: Viele Fluglinien haben bekanntlich ihre Verbindungen nach China eingestellt.