Steirer des Tages„Helden sind wir sicher keine“

Christian Pieberl, Chef der Bergrettung Gröbming, koordinierte mit Einsatzleiter Ferdinand Prenner den Großeinsatz bei widrigsten Bedingungen © Huber, Bergrettung

Bergretter sind nicht unbedingt für große Worte bekannt. Dafür aber für große Taten. Wenn also die Retter selbst von einem „Weihnachtswunder“ sprechen, dann will das was heißen.

Christian Pieberl, Ortsstellenleiter der Bergrettung Gröbming, zog beim Großeinsatz am Christtag, bei dem ein 26 Jahre alter Liezener nach fünf Stunden fast unverletzt aus einer Lawine geborgen wurde, mit Einsatzleiter Ferdinand Prenner die Fäden.