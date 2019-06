Facebook

Die Auster wurde beim D-Day als Aufklärungsflugzeug eingesetzt © kk

In den vergangenen Wochen gab es Dutzende Feierlichkeiten zum D-Day. Der Anlass: Vor 75 Jahren landeten die alliierten Kräfte an den Stränden der Normandie, um Europa vom Nazi-Regime zu befreien. Mit dem 6. Juni, dem sogenannten Entscheidungstag (Decision-Day) begann die Aktion. Zu dieser Zeit setzte die britische Royal Air Force Maschinen des Typs Auster als Aufklärungsflugzeuge ein. Eines davon ist heute noch – oder besser gesagt wieder – in der Luft. Es handelt sich um die Auster OE-AAT, die der Irdninger Matthias Lemmerer restauriert und in Niederöblarn stationiert hat.