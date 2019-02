27 Bergretter, die Besatzungen zweier Hubschrauber, vier Polizisten, ein Hundeführer und mehrere Mitarbeiter der Planai suchten am Donnerstag nach 30-jährigem Wiener. Von der Polizei angesprochen, bestritt er, der Gesuchte zu sein.

Suchaktion in Schladming

Auch ein Hubschrauber des ÖAMTC stand im Einsatz (Sujetfoto) © Martin Huber

Eine mehrköpfige Gruppe aus Wien unternahm am Donnerstag einen Skitag auf der Planai, um 18 Uhr trat man den Weg von einer Skihütte ins Tal an. Weil ein Mann nicht am vereinbarten Treffpunkt erschien, alarmierte die Freundin des 30-Jährigen gegen 20 Uhr schließlich die Polizei. Sofort wurde eine großangelegte Suchaktion gestartet.

