Es war eine Präsentation mit Folgen, nicht nur für das Gesundheitssystem im Bezirk Liezen, sondern auch für die Gemeindepolitik in Stainach-Pürgg. Nur wenige Tage nachdem Anfang November 2025 der Regionale Strukturplan Gesundheit 2030 vorgestellt worden war, gab die ÖVP-Spitze der Damit-nicht-mehr-Leitspitalgemeinde ihren Rücktritt bekannt. „Die Art und Weise, wie die Landesregierung mit dem Projekt Klinikum Stainach umgegangen ist, hat mein Vertrauen tief erschüttert“, begründete Bürgermeister Roland Raninger seine Entscheidung. Sein Vize Johann Gasteiner argumentierte ähnlich.

Als Nachfolger wurden Anfang März Bernhard Schachner und Bernd Tasch präsentiert. Schachner, bei der letzten Gemeinderatswahl Listenvierter, hatte zwar im Jänner noch abgewunken, sich dann aber doch entschieden, die Verantwortung als Gemeindeoberhaupt zu übernehmen. Der auf Platz drei gereihte Tasch hatte angegeben, sich zwar nicht das Bürgermeisteramt, aber unter Umständen jenes des Stellvertreters vorstellen zu können.

„Fast wie in Nordkorea“

Im Rahmen einer außerordentlichen Gemeinderatssitzung am Freitagabend im Volksshaus Stainach wurde Schachner mit 13 von 14 Stimmen vom Gemeinderat zum neuen Ortschef gewählt. „93 Prozent, fast wie in Nordkorea“, scherzte er. Sein Vize Bernd Tasch durfte sich gar über das Stimmenmaximum freuen. Angelobt wurde die neue Doppelspitze von Bezirkshauptmann Nico Groger. Die Mandate von Raninger, Gasteiner und Schachner, der als Volksbürgermeister agieren wird, im Gemeinderat griffen Armin Gasteiner, Patrick Wieser und Barbara Leeb auf.

Den Schlusspunkt der Amtsübergabe setzte Raninger mit einem Rückblick auf seine Amtszeit. Besonders prägend, so der frischgebackene Altbürgermeister, sei die Phase ab 2017, als Stainach zum Leitspitalstandort wurde, gewesen. Dieses wäre eine große Chance für die Gesundheitsversorgung in der Region gewesen, die Entscheidung der Landesregierung gegen das Klinikum Stainach ausschlaggebend für seinen Rücktritt. „Verantwortung bedeutet nicht nur, ein Amt auszuüben, sondern auch, Haltung zu zeigen“, schloss er.

Vorhaben der neuen Spitze

Worauf sie den Fokus ihrer Arbeit legen wird, hat die neue Gemeindespitze bereits vorab verraten. Wichtig seien ihnen Angebote für die Jugend sowie die Betreuung der älteren Bevölkerung, so Schachner und Tasch im Kleine-Sonntagsinterview vor zwei Wochen. Außerdem wolle man trotz schwieriger Zeiten beim Budget wieder eine schwarze Null schreiben und die Zusammenarbeit in der Kleinregion mit Irdning-Donnersbachtal, Wörschach und Aigen im Ennstal verstärken.

Und auch, wenn die Chancen aktuell dafür schlecht stehen, den Glauben an ein Leitspital in ihrer Gemeinde haben die beiden noch nicht aufgegeben. „Die Hoffnung stirbt zuletzt“, so der Neo-Bürgermeister im Interview. „Wenn die Vernunft wieder Einzug hält, sind wir bereit“, ergänzte sein Stellvertreter.