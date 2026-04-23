Rund eineinhalb Monate sind es noch, dann geht das erste Summer-Opening in Schladming von 3. bis 7. Juni über die Bühne. Dort treten bekanntlich fünf ganz unterschiedliche Interpreten auf: von Scooter (Dance) über Sarah Connor (Pop), Roland Kaiser (Schlager) und Rainhard Fendrich (Austropop) bis Placido Domingo (Klassik). Lief der Kartenverkauf nach der Bekanntmachung gut an, ist die Situation momentan vertrackt, wie Veranstalter Klaus Leutgeb bestätigt: „Wir haben es ab Tag eins des Iran-Krieges extrem gespürt. Sobald es eine Krise gibt, bei der es um Gefahr und hohe Preise geht, sind wir als Konzertbranche als erste betroffen. Das ist keine lustige Situation.“

Deswegen habe man auch die Erwartungen heruntergeschraubt. Hoffte man im Dezember noch, 50.000 Besucherinnen und Besucher anzulocken, sagt Leutgeb jetzt: „Mein Wunschziel für das erste Jahr wären 35.000. Wenn wir 30.000 schaffen, bin ich glücklich und dankbar. Man muss es immer aus der Situation heraus sehen.“

Beim Ski-Opening im Dezember wurde das Summer-Opening präsentiert © APA / Erwin Scheriau

Jede Nacht wird umgebaut

Klar an der Spitze beim Kartenverkauf steht Roland Kaiser mit 11.500 bis 12.000 erwarteten Tickets. „Der Stehplatz ist schon ausverkauft, es gibt nur mehr Sitzplätze – aber auch da sollte man schnell sein.“ Für Scooter und Rainhard Fendrich werden ungefähr 7700 verkaufte Karten erwartet, Sarah Connor pendle sich zwischen 4000 und 5000 ein und Placido Domingo bei 2000.

Die Vorbereitungen für die Woche selbst laufen gut, bestätigt der Veranstalter. Geplant ist, eine Woche vor dem Event mit den Aufbauarbeiten zu beginnen. Direkt in der Konzertwoche selbst werde es aufwendig, denn fünf Musikerinnen und Musiker bedeuten auch fünf unterschiedliche Anforderungen für Bühne und Zuschauerraum. „Wir spielen ein Konzert und dann wird in der Nacht wieder umgebaut.“

Sarah Connor weiß „noch nicht“, wo Schladming liegt

Prinzipiell wird die Bühne im Unterschied zum Ski-Opening auf der anderen Seite des Planai-Stadions stehen, mit Blick auf den Hang. „Bei Roland Kaiser wird es eine Stehplatztribüne auf den Hang hinauf geben.“ Alle anderen Konzerte kommen ohne Tribüne aus. Als Abschluss am Sonntag werden Placido Domingo und sein 60-köpfiges Orchester zudem ein reines Sitzplatz-Konzert geben.

„Gutes Geschäft“ für Region

„Mehrere Millionen Euro“ betrage das Gesamtbudget für das Summer-Opening, sagt Leutgeb, der seit Dezember auch stark in Werbekampagnen in TV und Zeitungen investiert. „Mein Auftrag ist es, Volumen zu generieren und Leute herzubringen. Diese Ausgaben kommen alle von uns.“

So zahle die Region – konkret der Tourismusverband Schladming-Dachstein und die Vier-Berge-Skischaukel – lediglich einen „Marketing-Zuschuss leistungsbezogen auf Besucher und Mediavolumen. Für die Region ist das ein gutes Geschäft, das wirtschaftliche Risiko haben wir.“ Leutgeb betont: Es gebe weder für das Summer-Opening, noch für das Ski-Opening öffentliche Förderungen.

Ski-Opening-Präsentation als öffentliches Event

Apropos: Entgegen anderslautenden Gerüchten wird es heuer im Dezember wieder ein Ski-Opening geben. „Wir sind schon in der Planung. Ich kann verraten, dass es auch dieses Mal mehr als ein Tag sein wird.“ Nach derzeitigem Stand soll die Bekanntgabe der Künstler im Juli über die Bühne gehen. „Ich liebäugle mit der Idee, diese Präsentation nicht nur für die Presse, sondern für alle zu machen“, verrät Leutgeb. Und fügt hinzu: „Ich muss dazu aber mit den Partnern noch final sprechen.“

Konkret denkt er dabei an ein „cooles Open-Air-Event vor dem Rathaus, offen für alle Bürgerinnen und Bürger, mit freiem Eintritt und kulinarischer Versorgung.“ Denn: „Letztendlich sind die Menschen in der Region auch ein Teil des Erfolges.“