Wenn es um Unterstützung für Menschen mit Behinderung geht, stehen viele Familien im Ausseerland vor großen Fragen. Orientierung bietet die Lebenshilfe Ausseerland. Viele Leute – außerhalb des Ausseerlandes – würden aber gar nichts über das Angebot wissen, sagt Henrieta Piroskova, Leiterin der Tageswerkstätte „Berta“ in Obertressen.

Wie die Unterstützung konkret aussehen kann, zeigt das Beispiel von Sarah Scherer, die das Downsyndrom hat. „Sie kam vor einigen Monaten aus Niederösterreich zu uns – ursprünglich nur für ein paar Wochen, während ihr Zuhause umgebaut wurde“, erzählt Piroskova. Sie habe sich aber direkt wohlgefühlt und sofort Anschluss gefunden. „Dann sagte sie den Satz: ‚Ich bleibe da.‘“

Die Tageswerkstätte Berta © KK

Umzug ins Ausseerland und Auftritt beim Narzissenfest

Gemeinsam mit ihren Eltern lebt Scherer nun in einem Haus in Grundlsee, das die Familie gemietet hat, und besucht die Tageswerkstätte, wo sie an verschiedensten kreativen und handwerklichen Projekten arbeiten kann. Kundinnen und Kunden erhalten dort Möglichkeiten, „aktiv am Arbeitsleben teilzunehmen“. Aktuell werden 45 Personen betreut, „und wir haben noch freie Plätze“, erklärt Piroskova. Auch Wohnplätze bietet die Lebenshilfe an, die sind derzeit aber alle besetzt.

In der Region hat die Niederösterreicherin sich gut eingelebt – ein besonderes Highlight war ihr Auftritt beim Narzissenfest vergangenes Jahr, bei dem sie der Narzissenkönigin am Krönungsabend die Krone überreichte. Auch heuer ist sie wieder dabei – sowohl beim Krönungsabend als auch bei der traditionellen Modeshow.

Für Piroskova schön zu beobachten, dass Sarah Scherer hier „Freundschaft und Gemeinschaft“ gefunden hat. „Manchmal beginnt ein neues Zuhause mit dem einfachen Satz: ‚Ich bleibe da.‘“