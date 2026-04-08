In Schladming kennt Ferdinand Loibner jeder. Den meisten ist er allerdings nicht unter seinem tatsächlichen Namen, sondern als „Gummibärli Ferdl“ bekannt. Kürzlich feierte das beliebte Original in der Platzhirsch-Alm seinen 60. Geburtstag – und ganz Schladming feierte mit. Zahlreiche Freunde, Wegbegleiter, Vereinsvertreter, Hoteliers, Gastronomen und Ehrengäste ließen es sich nicht nehmen, persönlich zu gratulieren.

Für die musikalische Umrahmung sorgte unter anderem die Stadtmusikkapelle Schladming. Der Jubilar durfte dabei sogar selbst den Taktstock schwingen. Des Weiteren trat die „Roßfeld Musi“ auf. Ein besonderes Highlight war auch der Auftritt des singenden Tankwarts Engelbert aus Graz. Wie auch alle anderen Künstler, die an diesem Abend zu Ehren des Jubilars auftraten, spielte auch er unentgeltlich.

Gummibärchen als Markenzeichen

Loibner wurde in Frauental an der Laßnitz geboren. Ende der 1980er kam der gelernte Bau- und Möbeltischler in die Region Schladming. Seine erste Station war 1988 die Alpentaverne in Rohrmoos, bevor er ab 1990 als Liftwart tätig war. Nach Einsätzen beim Schütter- und Alpenhoflift wurde er schließlich am Schwaigerlift in Rohrmoos zur Legende.

Dort war schon nach wenigen Wochen klar: Hier arbeitet jemand ganz Besonderes. Mit einer einfachen, aber herzlichen Geste, der Verteilung von Gummibären an die kleinen Skigäste, eroberte Ferdl die Herzen im Sturm. Der Schwaigerlift wurde kurzerhand zum Gummibärlilift und der Name „Gummibärli Ferdl“ war geboren. Unzählige Dankesbriefe von Gästen zeugen bis heute von seiner Herzlichkeit und seinem Engagement, vom Tourismusverband Rohrmoos-Untertal wurde ihm 1998 sogar eine Urkunde als freundlichster Liftboy verliehen.

Allrounder in vielen Betrieben

In zahlreichen Schladminger Betrieben war Loibner als verlässlicher Allrounder tätig – ob als Hausmeister, im Service, in der Küche, bei der Zimmerbetreuung oder in der Gartenpflege. Besonders geschätzt wird er bis heute für seine gewissenhafte Betreuung und Organisation im Bereich Sauberkeit und Hygiene bei Veranstaltungen. Eine Aufgabe, die er mit größter Sorgfalt und Verlässlichkeit erfüllt.

Seit 2023 ist er im „Platzhirsch“ tätig, wo er gewohnt zuverlässig für Ordnung und Wohlbefinden sorgt. Letzteres stand für ihn auch an seinem Ehrentag an erster Stelle. Jeder Gast erhielt ein Packerl Gummibärchen als Geschenk – eine Geste, die längst zu seinem Markenzeichen geworden ist.