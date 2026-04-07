Es habe „sich gut ergeben“, sagt Beate Ambichl. Direkt neben der Praxis des Mediziners, in der sie bisher als selbstständige Physiotherapeutin eingemietet war, sei etwas freigeworden. Groß genug, um auch Trainingstherapie anbieten zu können. Und weil sie das schon immer gewollt habe, habe sie zugeschlagen. So die Entstehungsgeschichte des Gesundheitsstudios Schladming im Schnelldurchlauf.

Nächste Woche öffnet es seine Pforten. Am Freitag, dem 17. April, lädt Ambichl gemeinsam mit Masseurin Petra Horaner und der diplomierten Gesundheits- und Krankenpflegerin Doris Stocker von 14 bis 19 Uhr zu einem Tag der offenen Tür, bei dem man das Angebot des Gesundheitsstudios in der Siedergasse kennenlernen kann.

Ganzheitlicher Ansatz

Ambichl ist nicht nur Physiotherapeutin sondern auch geprüfte Sportlehrerin und Fitnesstrainerin, kann außerdem auf eine lange Liste an zusätzlichen Ausbildungen verweisen – von Dry Needling über Kinesiologie bis zur Narbenentstörung. Sie kombiniere Physiotherapie mit energetischen Methoden, fasst die 45-Jährige gebürtige Niederösterreicherin, die seit 15 Jahren im Ennstal lebt, es kurz und bündig zusammen.

Ein therapeutischer Schwerpunkt im neuen Gesundheitsstudio wird die Behandlung von Rückenbeschwerden sein. Haltungsfehlern, Ischiasbeschwerden und Co wird unter anderem mit aktiven sowie passiven Trainingsmöglichkeiten zu Leibe gerückt. Für akute Bandscheibenschmerzen steht eine Extensionsliege parat. „Die gute alte Streckbank, aber auf modern“, so Ambichl augenzwinkernd.

Mehrwöchige Programme

Ebenfalls eine wichtige Rolle spielt die Gesundheit der Füße. So werden etwa auch Fehlstellungen bei Kindern spielerisch behandelt. Und, ergänzt die Schladmingerin: „Wir haben außerdem mehrwöchige Gesundheitsprogramme mit unterschiedlichen Schwerpunkten, etwa Stoffwechsel oder Muskelkräftigung, zusammengestellt.“ Diese umfassen neben individuellen Therapien auch stets eine Beratung sowie einen Abschluss-Check.