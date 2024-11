Wie die Rewe-Gruppe in Gesprächen mit den Gemeindeverantwortlichen deponiert hat, möchte sie ihren Billa-Plus-Standort in Liezen weiterentwickeln und als Einkaufserlebnis neu gestalten. Aktuell befindet sich die Filiale in der Werkstraße, zuletzt war ein möglicher Neubau am Areal der ehemaligen Firma Plansee im Gespräch.