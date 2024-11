Mehr als 40 Jahre lang wurden in den Werkshallen am Plansee-Areal in Liezen qualitativ hochwertige Drähte, Stäbe, Bleche und Rohre aus Tantal, Tantal-Wolfram und Niob erzeugt. Ende 2022 dann das Ende: Die Produktion lief Ende Dezember aus. Der Hintergrund: Die Plansee SE bündelte die Kräfte am Hauptstandort Reutte in Tirol und schloss den Standort in Liezen. Die Anlagen für die Drahtproduktion wurden abgebaut und verkauft. Das Schicksal der Plansee Liezen, wo in Spitzenzeiten 60 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen Arbeit fanden, war besiegelt.