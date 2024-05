Erfolgreiche Inklusionswoche: „Super, ich hab nix zu beschweren“

15 arbeitsmarktferne Jugendliche erhielten bei Billa Plus in Liezen eine Woche lang die Möglichkeit, in die Arbeitswelt hineinzuschnuppern. Rund die Hälfte von ihnen wird auch darüber hinaus im Unternehmen bleiben.