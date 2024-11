„Loss ma die Schorten fliagn“, schlägt Lukas Lettmayer lachend vor, während er seine Drechselröhre in Position bringt. Einen kurzen Moment später tanzen Sägespäne wie Schneeflocken in der Luft, als er mit sicherer Hand ein rasant rotierendes Stück Holz auf der Drehbank bearbeitet. Es ist ein selten gewordenes Handwerk, das Lettmayer in seiner Weißenbacher Werkstatt unter dem Motto „Ois wird rund“ betreibt. Er ist der einzige gewerblich tätige Drechsler im Bezirk Liezen.