Unter dem Motto „007 – Lizenz zum Abschluss“ ging am 16. November im Kur- und Congresshaus Bad Aussee der Maturaball des BORG Bad Aussee über die Bühne. Im Gegensatz zu Mottolieferant James Bond, der in praktisch jeder Situation die Ruhe in Person bleibt, seien sie und ihre Kolleginnen und Kollegen – insgesamt 35 Maturanten aus zwei Klassen – vor der Polonaise aber doch „ziemlich nervös“ gewesen, berichtet Viola Schnepfleitner vom Ballkomitee.