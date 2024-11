Es ist ein trauriger Anblick am Tag nach dem großen Feuer in Schladming: Das Dach des Hotels Zirngast ist komplett zerstört, seitlich liegen Blechdach und kaputte PV-Panele, im Inneren finden sich Rauchspuren an den Wänden. Viel will Hotelchef Marcel Zirngast zu diesem Unglück verständlicherweise nicht sagen, nur so viel: „Ein Scherbenhaufen.“ Ein Passant findet die richtigen Worte: „Die Familie tut mir so leid, es ist brutal.“