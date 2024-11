Am heutigen Donnerstag um 9.10 Uhr wurde die Freiwillige Feuerwehr Schladming zu einem Brand in einem Beherbergungsbetrieb alarmiert. Im Hotel Zirngast an der Linken Ennsau, an das auch ein Campingplatz angeschlossen ist, war ausgehend vom Dachgeschoß ein Feuer ausgebrochen. Bei Eintreffen der Feuerwehr stand das Gebäude bereits in Vollbrand.

Weitere Wehren wurden umgehend nachalarmiert und Innen- sowie Außenangriffe mithilfe zweier Drehleitern gestartet. Aktuell stehen sieben Feuerwehren mit etwa 110 Kräften im Einsatz, auch das Rote Kreuz ist vor Ort. Der Brand sei unter Kontrolle, berichtet Christoph Schlüßlmayer, der Pressesprecher des Bereichsfeuerwehrverbands Liezen, direkt vom Brandort. Brand aus könne man aber noch nicht geben.

Innenangriffe aus Sicherheitsgründen abgebrochen

Die Innenangriffe, so Schlüßlmayer, habe man nun aber aus Sicherheitsgründen abbrechen müssen – weil Teile des Dachstuhls eingestürzt seien. Man bekämpfe das Feuer momentan weiter von außen mithilfe der Drehleitern, sei außerdem aktuell dabei, das Blechdach zu öffnen. Das sei ein langwieriges Unterfangen, weil dafür erst die Photovoltaikanlage mithilfe von Kränen entfernt werden müsse.

Die Löscharbeiten am Hotelgebäude werden voraussichtlich noch den ganzen Tag dauern, schätzt der Bereichsfeuerwehrverband-Pressesprecher. Der Schaden dürfte ziemlich massiv ausfallen. „Was das Feuer nicht zerstört hat, macht das Wasser zunichte“, so Schlüßlmayer.