Im Frühjahr wurden die beiden Wannen auf der Stainacher Umfahrung umfassend saniert, Mitte September aufgrund von Schäden der Fahrbahn in Richtung Schladming in der Wanne Stainach erneut Arbeiten in Angriff genommen. Angestrebt wurde eine Fertigstellung bis spätestens 18. Oktober, dieser Termin konnte jedoch nicht gehalten werden.