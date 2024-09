Erst kürzlich wurden die beiden Wannen Stainach und Niederhofen auf der B 320 saniert, trotzdem steht in ersterer nun erneut eine Baustelle an. Der Grund dafür: In der Wanne Stainach kamen bei den Arbeiten im Frühjahr nach dem Abfräsen der Fahrbahn Schäden zum Vorschein, die im Vorfeld nicht zu erkennen waren und zusätzliche Maßnahmen erfordern. Bis zum Beginn der Sommerferien hätten diese Schäden jedoch nicht behoben werden können. Deshalb wurde die Fahrbahn fürs Erste so weit hergestellt, dass sie ohne Behinderungen befahrbar war. Nun aber wird die Sanierung in Angriff genommen.

„Ab kommendem Montag, 16. September, wird auch dieser Abschnitt endgültig saniert. Für maximal fünf Wochen, also bis maximal 18. Oktober, steht daher nur ein Fahrstreifen zur Verfügung und der Verkehr wird mit Ampeln geregelt“, informiert Landesverkehrsreferent Anton Lang. Projektleiter Jakob Kogler-Sobl ergänzt: „Auf einer Fläche von rund 1.400 Quadratmetern muss die Fahrbahn bis zur Bodenplatte abgefräst und die schadhafte Bitumenabdichtung entfernt werden. Danach werden eine neue Abdichtung, ein sogenanntes Reaktionsharzsystem, und zwei Lagen Asphalt eingebaut.“