Nächste Woche am Dienstag, 2. April, beginnen die Sanierungen der Wanne Stainach und der Wanne Niederhofen auf der Umfahrung Stainach-Pürgg an der B 320 (Ennstalstraße). Man will das Fenster zwischen Wintersaison und Sommersaison nutzen, um das „wichtige Sanierungsvorhaben in Angriff“ zu nehmen.