Unter anderem Notstromanlage, Kameras, Ampeln, Beleuchtung und Tunnelsteuerung - sprich die neue E-Technik - auf Herz und Nieren zu prüfen, Lichtmessungen durchzuführen und auch gleich die neue Fahrbahnmarkierung aufzubringen, das steht in den Wannen Stainach und Niederhofen in der kommenden Woche auf dem Plan. All das bedingt, dass die beiden Tunnel in der Nacht von Montag auf Dienstag komplett gesperrt werden müssen. Beginn der Sperre ist am Montagabend um 20 Uhr, dauern soll sie bis Dienstag, 4 Uhr.