1795 Unternehmerinnen gab es 2023 in Liezen, 152 Frauen gründeten im vergangenen Jahr neu. Damit liegt der Bezirk über dem Steiermark-Schnitt, sind doch 51 Prozent der Neugründer zwischen Schladming und Wildalpen Frauen. Trotz der steigenden Zahlen bleibt ein Thema weiterhin ein brennendes: fehlende Kinderbetreuung. Darauf wurde bei einer Pressekonferenz von „Frau in der Wirtschaft“, der Interessensvertretung der Unternehmerinnen in der WKO, erneut hingewiesen.