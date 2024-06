Der aktuelle Kinderbildungs- und -betreuungsmonitor der Statistik Austria stellt der Steiermark und auch dem Bezirk Liezen kein gutes Zeugnis aus. Was zum Beispiel den Besuch von Drei- bis Fünfjährigen in Kindertagesheimen betrifft, ist die grüne Mark mit 88,9 Prozent das einzige Bundesland, dessen Quote unter 90 Prozent liegt. Liezen ist in dieser Hinsicht mit 90,2 Prozent zwar der zweitbeste steirische Bezirk, schneidet im Vergleich mit den meisten Bezirken in anderen Bundesländern aber schlecht ab.