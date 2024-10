Bei der Verleihung der „Unternehmerin des Jahres Steiermark 2024“ der Wirtschaftskammer in Graz standen aus dem Bezirk Liezen gleich zwei „Powerfrauen im Rampenlicht“, wie die Vereinigung „Frau in der Wirtschaft“ stolz verkündet. Marion Eberhardt von der Q-Jobs Personalmanagement GmbH in Liezen konnte in der Kategorie „Beste Neugründerin“ überzeugen und landete auf Platz 2. Ulrike Taferner von S‘Ausseer Knopferl in Bad Aussee hat bei der Publikumswahl den 3. Platz erreicht.