Eine Analyse der Gesundheit Österreich GmbH (GÖG), des nationalen Planungs- und Forschungsinstituts des Gesundheitswesens, zeigt: Bis 2030 werden rund 87.900 zusätzliche Menschen in der Langzeitpflege erforderlich sein. „Wenn wir dieses Rechenmodell auf den Bezirk übertragen, so würde das bedeuten, dass wir knapp 200 Personen mehr in der Pflege brauchen, drei Viertel davon in den Gesundheitsberufen“, sagt Jakob Kabas, Geschäftsführer des Pflegeverbands Liezen. Zum Bereich der Gesundheitsberufe zählen unter anderem die Pflegeassistenz sowie die Gesundheits- und Krankenpflege.