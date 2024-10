Tauchen „Die Bergretter“ in der Ramsau auf, dann sind lange Schlangen garantiert. So wie am Dienstagabend, als TV-Serienstar Sebastian Ströbel und der Ramsauer Bergretter Heri Eisl zur Präsentation ihres Buches ins Museum „Zeitroas“ luden. 70 Personen hatten die heißbegehrten Karten über den Tourismusverband ergattert, der ein oder andere hoffnungsvolle Fan probierte es auf gut Glück noch am selben Abend.