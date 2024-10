Seit Montagabend liegt das vorläufige Endergebnis der Nationalratswahl vor. Am Donnerstag wurden noch Wahlkarten von Steirerinnen und Steirern, die in anderen Bundesländern abgegeben worden sind, gezählt. Offiziell abgeschlossen ist die Wahl aber erst mit 14. Oktober. Was bedeutet dieses Zwischenergebnis für die bisherigen Abgeordneten aus dem Bezirk Liezen?