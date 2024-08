Sie sollten eigentlich für eine Verbesserung des Verkehrsflusses in der oft staugeplagten Bezirkshauptstadt sorgen – die Programme, die bei den vier Ampelanlagen an der B 320 in der vergangenen Woche installiert worden sind. „Die Grün- beziehungsweise Rotphasen variieren je nach Verkehrsaufkommen und werden intelligent geschaltet. Nachts ist eine Dauergrünschaltung auf der B 320 vorgesehen“, ließ das Land Steiermark per Aussendung wissen.