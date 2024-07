Staus auf der B 320 möglichst gering und die Wartezeiten für die Zufahrten so kurz wie möglich zu halten - das ist das Ziel der Ampeloptimierung, die in der Bezirkshauptstadt Liezen am Montag, 29. Juli, durchgeführt wird. Im Zuge der Sanierung der Wannen Stainach und Niederhofen habe man hinsichtlich der Ampeln, die den Verkehr geregelt haben, „wichtige Erkenntnisse gewonnen“, heißt es seitens des Landes Steiermark. „Wir bekamen von Verkehrsteilnehmern durchwegs positive Rückmeldungen, was ja bei Baustellen eher selten der Fall ist“, erklärt Verkehrsreferent und LHStv. Anton Lang. Nun nimmt man sich die vier Ampelanlagen in Liezen vor und stattet sie mit neuen Programmen aus.