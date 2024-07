Es ist ein Gerücht, das in den vergangenen Wochen in der WM-Stadt hochkochte: Der umtriebige Geschäftsführer der Planai-Hochwurzen-Bahnen, Georg Bliem, soll mit Herbst in Pension gehen. Einer der kolportierten Gründe: Die ÖVP suche nach einer möglichen Wahlschlappe bei der Landtagswahl am 24. November nach Versorgungsposten für abgewählte Parteimitglieder.