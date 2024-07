„Nein, das ist keine Motorsäge, sondern tatsächlich ein Schlüssel“, meinte Helge Röder lachend, als er am Dienstag im Liezener Kulturhaus Brigitte Wasmer ein großes, gebasteltes Exemplar eines solchen übergab. Symbolisch, denn die bisherige Stellvertreterin Röders übernimmt am 1. August die Leitung des Arbeitsmarktservices (AMS) Liezen. Er selbst wechselt mit diesem Datum in die Landesgeschäftsstelle nach Graz.