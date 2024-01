Dem Arbeitsmarktservice (AMS) Liezen steht ab 1. August ein Wechsel in der Führung bevor. Denn Helge Röder, der seit 2015 an der Spitze steht, verlegt seinen Arbeitsplatz in die Landesgeschäftsstelle nach Graz. „Es ist für mich kein leichter Wechsel, weil ich mit der Region sehr verbunden bin“, sagt er. Mit der neuen Tätigkeit erwarte ihn „aber eine neue Herausforderung auf strategischer Ebene“.

Röder ist seit Juli 1996 beim AMS beschäftigt - erste Station war die Geschäftsstelle in Gröbming, deren Leitung er 2006 übernahm. Nachdem die Geschäftsstellen des Bezirkes zusammengelegt wurden, wurde er 2015 Chef des AMS Liezen. Auf seine Tätigkeit im Bezirk (zurück-)blickend, „freut mich am meisten, dass ich Menschen helfen kann - egal, ob Arbeitssuchenden oder Unternehmen. Das ist nach wie vor meine Motivation“, so Röder.

Vollbeschäftigung, Projekte, Lehrlingsausbildung

Stolz „bin ich gemeinsam mit meinem Team“ außerdem auf die zwei Jahre mit Vollbeschäftigung im Bezirk, wie auch auf die vielen Projekte, die umgesetzt wurden - etwa die Berufs- und Karrieremesse BuK.li. In die Zusammenarbeit mit den Sozialpartnern und der Regionalentwicklung habe man „in den vergangenen Jahren Schwung bringen können. Das ist etwas, bei dem andere Regionen auf uns hinschauen“. Und: „Es freut mich sehr, dass wir erstmalig damit beginnen haben können, Lehrlinge auszubilden - das war vorher nicht der Fall.“

Die Entscheidung, wer Röders Nachfolge übernimmt, wird in den kommenden Wochen fallen. Einige Tage laufe die Ausschreibung noch, dann werde mit den Hearings begonnen. „Ich denke, dass Ende Februar feststeht, wer es wird“, schließt der Noch-Geschäftsstellenleiter.