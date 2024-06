Beste Stimmung und hervorragende Leistungen gab es am Sonntag beim ersten Bereichs-Jugendleistungswettbewerb und Bewerbsspiel der Feuerwehren des Bezirkes Liezen in Klachau in der Gemeinde Bad Mitterndorf zu erleben. Ab dem zehnten Lebensjahr konnte der Feuerwehrnachwuchs im Bewerbsspiel sein Können unter Beweis stellen: im Umgang mit C-Schläuchen, beim Hindernisparcours oder bei der richtigen Zuordnung von Geräten. Nicht weniger als 93 Zweierteams aus dem Bezirk Liezen und acht Gastgruppen aus anderen Teilen der Steiermark nahmen daran teil.