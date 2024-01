Die beiden Nachtrennen in Schladming und die Skiflug-Weltmeisterschaft am Kulm in Bad Mitterndorf/Tauplitz sind geschlagen - und damit auch die „Wintersport-Superwoche“, wie sie das Rote Kreuz bezeichnet. Rund 280 Sanitäter, sechs Notärzte, zehn Rettungswagen und 16 Gehstreifen standen insgesamt im Einsatz, um an den sechs Veranstaltungstagen eine medizinische Versorgung zu garantieren. Darüber hinaus wurden vier Sanitätshilfsstellen eigens eingerichtet.

Lachende Gesichter zum Einsatzende am Kulm © Rotes Kreuz Liezen

Das Einsatzaufkommen selbst war „im Vergleich mit den Zuschauerzahlen unterm Strich niedrig beziehungsweise absolut durchschnittlich. Es ist auch nichts Herausragendes passiert“, berichtet Bernhard Gugl, Bezirksgeschäftsführer des Roten Kreuzes. In Schladming und am Kulm waren insgesamt mehr als 90.000 Zuschauer zu Gast, 87 Besucher haben versorgt werden müssen, 22 wurden in die nahegelegenen Krankenhäuser eingeliefert. „Alkohol und Co. waren dabei nicht ausschlaggebend, großteils haben wir es mit Stürzen, bedingt durch die Witterung, zu tun gehabt“, so Gugl. Er blickt zufrieden auf die herausfordernde Woche zurück: „Die Fans haben sich wieder einmal vorbildlich verhalten – die meisten waren auch gut auf die Wetterbedingungen vorbereitet.“

Überwiegend eigene Leute

Unterstützung für die heimischen Kräfte kam aus dem Pongau und dem angrenzenden Oberösterreich. Zwölf externe Rot-Kreuz-Mitarbeiter haben bei den Events ausgeholfen. „Die brauchen wir auch. Den überwiegenden Anteil an Leuten aber können wir selber stellen. Das ist nicht überall so“, sagt der Bezirksgeschäftsführer. Stolz sei er außerdem auf das „tolle Team“, das nicht nur bei den Großveranstaltungen im Einsatz war, sondern auch den normalen Betrieb aufrechterhalten hat. „Es passiert ja trotz der Events gleich viel im normalen Tagesgeschäft. Im Winter verzeichnen wir im Bezirk im Schnitt mehr als 120 Einsätze pro Tag.“

© Rotes Kreuz Liezen

Nicht nur für die Veranstaltungsorganisatoren, auch für die Einsatzkräfte ist nach dem Event vor dem Event. Und so beginnen beim Roten Kreuz ebenfalls - schon während sich die Besucher auf der Heimreise befinden - die Planungen fürs kommende Jahr. „Wir haben bereits einen reichen Erfahrungsschatz. Es gibt aber kein Jahr, das genau wie das letzte abläuft - beinahe jährlich kommen mehr Besucher zu den Veranstaltungen. Darauf müssen wir reagieren“, erklärt Gugl.

Vom Wetter gefordert

Ohne nennenswerte Vorfälle ist - wie schon in Schladming - auch der Einsatz der Polizei am Kulm verlaufen. „Die Stimmung unter den Zuschauern war ausgelassen, die Besucher waren sehr diszipliniert. Einige kleinere, meist alkoholbedingte Amtshandlungen gab es für die mehr als 100 Einsatzkräfte abzuarbeiten“, heißt es seitens der Exekutive. An den ersten beiden Tagen stellte das warme Wetter für die Mitglieder der Landesverkehrsabteilung allerdings eine Herausforderung dar, mussten deswegen doch Autos und Busse entlang der B 145 abgestellt werden. An den Hauptwettkampftagen standen dann die als Parkflächen vorgesehenen Wiesen wieder zur Verfügung.

Die An- und Abreise der Fans sei auf der Straße ohne wesentliche Verkehrsbeeinträchtigungen verlaufen, jene mit der Bahn habe reibungslos funktioniert, lässt die Polizei wissen.