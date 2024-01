Einzel-Gold hat Stefan Kraft bei der Skiflug-Weltmeisterschaft am Kulm eindrucksvoll gewonnen. Er setzte sich nach drei Durchgängen vor dem Deutschen Andreas Wellinger und dem Slowenen Timi Zajc durch. Am Sonntag geht es in der Mannschaft u die Goldmedaille. Vier Athleten jeder Nationen absolvieren zwei Flüge – am Ende wird zusammengezählt.

Weltmeister Stefan Kraft führt Österreichs Team an und fliegt mit Michael Hayböck, Jan Hörl und Manuel Fettner um seine zweite Goldmedaille. „Die Siegerehrung war sehr emotional, ich möchte das mit den Kollegen noch einmal erleben“, kündigte Kraft nach Einzel-Gold an.

Österreich ist 2016 am Kulm zuletzt aufs Podest geflogen, das Team um Kraft, Hayböck, Fettner und Manuel Poppinger wurde Dritter. Gold für Österreich gab es 2012 in Vikersund das letzte Mal. Auch 2008 und 2010 setzten sich Rot-Weiß-Rot durch. Jedes Mal dabei: Gregor Schlierenzauer, Thomas Morgenstern und Martin Koch.