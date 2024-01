Es war ein Krimi - immer und immer wieder wurde der Bewerb durch starke Windböen am Samstag verhindert. Erst als die Sonne am Untergehen war der erlösende Gong: Schanze frei. Die 18.500 Fans hielten durch und wurden dafür mit einem spannenden Finale belohnt: „Es war unglaublich, als Stefan Kraft gesprungen ist“, sagen etwa Lukas und Jana aus Zell am See. Ihre Österreich-Fahnen wehen immer noch im Wind.