Die Weltmeisterschaft am Kulm ist in vollem Gange und fast ganz Bad Mitterndorf ist auf den Beinen. Das ist nicht übertrieben, denn seitens der Veranstalter hieß das Motto von Beginn an: „Wir sind Kulm – wo es geht, holen wir uns regionale Protagonisten“, erklärt Pressechef Werner Schrittwieser.