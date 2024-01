Der Kulm ist eigentlich als Kältepol bekannt. Generationen von Fans fürchteten hier in erster Linie die kalten Temperaturen – es gibt eigene Techniken (Styroporplatten zum Draufstellen etwa), wie man als Zuschauer die gefürchteten Minusgrade einigermaßen heil übersteht.

Heuer jedoch ist alles anders: Es ist zu warm, eigentlich viel zu warm. Schon in den Tagen vor der Skiflug-WM „bearbeiteten“ ein Föhnsturm mit bis zehn Grad plus sowie Regen das Tal rund um Grimming und Kulm. Seither sind nicht nur die Langlaufloipen rund um die Schanze dahingeschmolzen, sondern mit ihnen auch sämtliche Parkflächen, auf denen Tausende Fans ihre Fahrzeuge abstellen sollten.

Kleine Seen und Eislaufplätze

Während die Schanzenanlage Regen und auch Plusgrade relativ locker schluckt, ist ein Einfahren in die Wiesen derzeit undenkbar. Viele stehen unter Wasser – wo bis vor Kurzem noch fester Boden war und massenweise Schnee weggeschoben werden musste, sind regelrechte Eislaufplätze entstanden.

„Wir greifen deshalb auf ein Ersatzkonzept zurück“, erklärt Fritz Grundning, Sprecher der Landespolizeidirektion, der selbst am Kulm ist. Die Fans werden entlang der Salzkammergut Bundesstraße B 145 „aufgeparkt“. Teils am Bankett, im Bereich der Klachau bei Tauplitz überhaupt auf einem dritten Fahrstreifen, der komplett zur Haltezone umfunktioniert wird. Ziel ist, dass auch der fließende Verkehr problemlos passieren kann.

Wenige Minusgrade könnten alles drehen

„Wir bitten alle Fans, sich an die Einweiser zu halten, damit kein Chaos entsteht“, appelliert Grundnig und betont, dass diese Regelung vorerst einmal nur für Freitag gilt. Die große Hoffnung, auch seitens der Veranstalter: In der Nacht auf Samstag soll es noch einmal ordentlich „anziehen“. Bei Minusgraden und Frost wären die unbefestigten Parkplätze im Nu wieder einsatzbereit.

„Die Parkplätze sind nämlich nur oberflächlich und an den Zufahrten aufgegangen - darunter sind sie nach wie vor festgefroren“, ergänzt Christian Egger, Verkehrs-Chef am Kulm. Und: Die Feuerwehr würde kleinere Seen sogar abpumpen. „Es soll aber Freitagabend noch einmal regnen, wir beurteilen die Lage Samstag in der Früh neu.“

Gute Stimmung bei den Fans

Die Fans nehmen die Wetterkapriolen übrigens mit einem Lächeln. Eine Kulmveranstaltung, bei der man nicht frieren muss, hat schon etwas. Außerdem: Es gibt von den Parkplätzen entlang der Bundesstraße ein eigenes Shuttleservice bis direkt vor die Schanze. Niemand sollte die Wege bis zur Anlage zu Fuß zurücklegen müssen. Und darüber hinaus: Alle Züge zwischen Stainach-Irdning und Attnang-Puchheim halten direkt am Kulm. Die aktuelle Parkplatzsituation ist ein weiterer Grund, diesmal öffentlich anzureisen.