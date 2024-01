Vor 21 Jahren setzte Daniela Iraschko-Stolz auf dem Kulm einen Meilenstein in den Schnee. Zwar hatte ihre Tiroler Landsfrau Eva Ganster bereits sechs Jahre zuvor ebenfalls in Bad Mitterndorf mit 167 Metern den ersten Damen-Skiflug-Weltrekord notiert, doch war es 2003 die damals 19-jährige Steirerin, die als erste Frau mit exakt 200 Metern die magische Marke knacken konnte. Heute liegt der Weltrekord bei 226 Metern – aufgestellt von der Slowenin Ema Klinec 2023 in Vikersund.

Gab es im Vorjahr auf dem norwegischen Monsterbakken für die Damen die Skiflug-Premiere im Weltcup, so steigt heuer am 16. und 17. März in Vikersund bereits das Saisonfinale der „Adlerinnen“. Allerdings mit „angezogener Handbremse“. So hat die FIS vor Saisonbeginn beschlossen, dass nur die besten 15 der Weltcup-Wertung sowie die besten 15 der Raw-Air-Wertung zum Skifliegen in Vikersund zugelassen werden, wobei eine Obergrenze von 20 Teilnehmerinnen festgelegt wurde.

Der Hintergrund für die Limitierung: „Wir müssen uns bei den Damen langsam an das Skifliegen herantasten. Es macht keinen Sinn, die Athletinnen unnötig Gefahren auszusetzen“, sagt ÖSV-Sportdirektor Mario Stecher im Rahmen der Skiflug-WM am Kulm. Man dürfe nicht außer Acht lassen, dass die Skispringerin im Vergleich zu den Männern leichter und weniger muskulös wären. Auf den mächtigen Schanzen zwei entscheidende Faktoren, wirken beim Skifliegen doch enorme Kräfte.

Tatsachen, die im Vorjahr auch Skisprung-Legende Toni Innauer in einem offenen Brief an die FIS aufzeigen wollte. Darin betonte der Vorarlberger, „dass der Körper einer, in unserer Sportart auf Leichtgewicht getrimmten, Frau aufgrund des geschlechtsspezifisch geringeren Muskelanteils am Gesamtkörpergewicht weniger widerstandsfähig ist als der eines Mannes.“ Trotzdem wurde 2023 in Vikersund erstmals geflogen – und es war für die Damen ein voller Erfolg. Auch zur Freude von Iraschko-Stolz, die vor der Premiere betont hatte, „dass weder Männer- noch Frauenkörper auf Hochgeschwindigkeitsstürze ausgelegt sind. Wir wissen, dass unser Sport gefährlich ist. Wäre er das nicht, wäre es kein Risikosport.“

Ob und wann es ein Damen-Skifliegen auf dem Kulm geben wird, steht noch in den Sternen. Laut Stecher hänge viel von den Wetterbedingungen ab: „Wenn sich der Kulm von den Witterungen her so präsentiert wie 2023, dann wäre es möglich, weil dann der Luftstand wie in Vikersund nicht so hoch ist.“