Dieter Vörös, der im Messnerhaus unmittelbar neben der Wallfahrtskirche in Oppenberg lebt, ist diese Woche ein gefragter Mann. Am Mittwoch wurde ihm in Graz von Landeshauptmann Christopher Drexler das Goldene Ehrenzeichen des Landes Steiermark für seine historische und kunsthistorische Tätigkeit verliehen. Besondere Verdienste erwarb sich Vörös unter anderem durch das unermüdliche Bemühen um die richtige zeitliche Einordnung der romanischen Fresken in der Oppenberger Pfarrkirche, die nach neuesten Erkenntnissen die ältesten der Steiermark sein könnten.