Chemieunfall in Trieben: Der Einsatz in Bildern

Zwölf Feuerwehren wurden am Freitagvormittag auf ein Betriebsgelände in Trieben gerufen. In einer Halle war bei einem Arbeitsunfall rund 9000 Liter Salpetersäure ausgelaufen. Mit schwerem Atemschutz wurde die Situation schnell unter Kontrolle gebracht. Verletzte gab es keine.