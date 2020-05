Facebook

Gerhard Hirschmann © KK

Eine knappe Mitteilung des Strafreferats der Bezirkshauptmannschaft Leibnitz flatterte nun dem zurückgetretenen FPÖ-Landtagsmandatar Gerhard Hirschmann ins Haus. Inhalt: Das Strafverfahren gegen den Politiker wird eingestellt. Wie berichtet hatte Hirschmann am 21. März in einem Tennis-Vereinslokal in Heiligenkreuz/Waasen mit drei Freunden eine „Corona-Party“ gefeiert – dieses Wort wurde von der Landespolizeidirektion in ihrer Pressemitteilung verwendet.