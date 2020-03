Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Hirschmann musste sich entschuldigen © Manuel Hanschitz

Vier junge Männer feiern eine Party in Heiligenkreuz an der Waasen. Das ist ein Ort in der Nähe von Graz. Einer der Gäste ist ein steirischer Politiker. Er heißt Gerhard Hirschmann. Er ist Landtags-Abgeordneter von der FPÖ (das ist die Freiheitliche Partei Österreichs). Der Landtag ist das Landesparlament des jeweiligen Bundeslandes. Dort werden steirische Gesetze beschlossen.

Große Empörung

Das Verhalten des Politikers empört viele Menschen. Denn es gibt genaue Regeln, damit sich die Menschen nicht mit dem Corona-Virus anstecken. Es besteht eine Ausgangsbeschränkung. Das heißt, man darf sein Zuhause nur verlassen, wenn ganz wichtige Dinge zu erledigen hat. Man soll sich auch nicht mit mehreren Menschen gleichzeitig treffen und großen Abstand zueinander halten. Bei einer Party geht das nicht. Dort stehen, sitzen, tanzen und feiern die Gäste eng nebeneinander.

Rücktritt gefordert

Andere Politiker aus der Steiermark sind verärgert und verstehen nicht, warum sich der FPÖ-Politiker nicht an die Regeln hält. Sie rügen ihn und fordern Maßnahmen. Als Politiker sollte er ein gutes Vorbild sein. Er hat aber falsch gehandelt. Manche Politiker wollen, dass Hirschmann zurücktritt und nicht mehr in der Öffentlichkeit arbeitet.

Mittlerweile hat auch Hirschmann eingesehen, dass er falsch gehandelt hat und sich entschuldigt: „Das war ein Fehler und es tut mir leid. Ich war kein gutes Vorbild als Abgeordneter. Die Schutzmaßnahmen der Regierung sind für mich wichtig. Ich möchte mich für mein falsches Verhalten entschuldigen“, sagt der Politiker.