Deshalb bieten wir allen Leserinnen und Lesern freien Zugang zu allen Texten, multimedialen Angeboten und Informationen rund um den Ausbruch des Coronavirus und darüber hinaus. Melden Sie sich an und nutzen Sie die Kleine Zeitung Website, App, und E-Paper während dieser schwierigen Zeiten kostenlos.

Wohnungsbesitzer wurde mit der Verdacht einer Rauchgasvergiftung ins LKH Graz eingeliefert. FF Kalsdorf und FF Fernitz rückten in der Früh zu Brandeinsatz aus.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Brand in den Morgenstunden © FF Kalsdorf

Am Montag wurde die FF Kalsdorf um 5:38 zu einem Wohnungsbrand alarmiert. Beim Eintreffen stand die Wohnung in Vollbrand, weshalb sofort ein Innenangriff sowie eine Brandbekämpfung mittels Drehleiter eingeleitet wurde. Im Zuge des Innenangriffs barsten aufgrund der Hitze die Scheiben zum Balkon, glücklicherweise befand sich kein Bewohner mehr in der betroffenen Wohnung.