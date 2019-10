So viel hat die Koalition von SPÖ und ÖVP in dieser Legislaturperiode für externe Experten und Agenturen ausgegeben.

Die achtköpfige Landesregierung von SPÖ und ÖVP. © Land/Fischer

Externe Berater und die zugehörigen Kostenfragen sind in diesen Tagen in der ein großes Thema – vor allem, wenn es um die Parteien in und vor Wahlkämpfen geht. Auch in der Landespolitik und der Verwaltung ist die Frage nach dem Kostenaufwand für externe Experten alle Jahre wieder ein Thema. Der Kleinen Zeitung liegt die Endabrechnung für die zu Ende gehende Legislaturperiode vor, die zeigt, dass guter Rat nicht ganz billig ist.