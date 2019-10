Aufsichtsratssitzung am 4. November - Lerchers Gehalt ab 1. November auf 2.500 Euro reduziert.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Max Lercher © APA

Die Leykam Medien AG mit Vorstand Max Lercher (SPÖ) wird - wie die Kleine Zeitung bereits exklusiv am vergangenen Sonntag berichtete - ab November einen zweiten Vorstand bekommen. Die entsprechende Aufsichtsratssitzung wird am 4. November stattfinden, sagte Lercher am Donnerstag. Wer der Neue sein wird, werde erst nach dem Beschluss kommuniziert. Lerchers Gehalt bei der Leykam dagegen wird bereits ab 1. November auf 2.500 Euro reduziert.