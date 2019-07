Trauer um Johann Trummer: Der langjährige Leiter der Abteilung Kirchenmusik an der Grazer Kunstuniversität und höchste Eigentümervertreter der Styria Media Group ist am Donnerstag einer heimtückischen Krankheit erlegen.

Johann Trummer, 1940 - 2019 © BG

Gut 35 Jahre stand er dem "Katholischen Medien Verein" als Obmann vor. Nebst seiner Tätigkeit als höchster Eigentümervertreter der Styria Media Group war Johann Trummer auch Hochschulprofessor, Priester und Musiker an der "Königin der Instrumente", der Orgel. Sein Leben stand im Zeichen der Lehre und der Kommunikation. Der gebürtige Brucker hatte in Graz ein Parallelstudium der Theologie und Musik absolviert; der Stadt und ihrer Kunstuniversität blieb der langjährige Leiter der Abteilung Kirchenmusik, auch neben seiner umfangreichen Lehrtätigkeit etwa in St. Petersburg und Minsk, lebenslang verbunden. Nicht zuletzt auch als Obmann der Privatstiftung "Katholischer Medien Verein", dem die in Graz ansässige Styria Media Group, unter anderem Verlagshaus der "Presse" und der Kleinen Zeitung, zu 98,33 Prozent gehört.