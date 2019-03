Facebook

Bettina Platzer, Jürgen Winter und Karin Schöfmann. © GEPA pictures

Herr Präsident, die Weltsommerspiele in Abu Dhabi nehmen gerade voll Fahrt auf. 2017 war mit den Weltwinterspielen in der Steiermark ein Ausnahmejahr für Special Olympics Österreich. Man erreichte Zigtausende Menschen und brachte das Thema Inklusion in Köpfe und Herzen. Der Hype ist vorbei, was ist geblieben, was die Mission jetzt für Abu Dhabi?

JÜRGEN WINTER: Für uns ist es nach den Spielen in Graz, Schladming und Ramsau die Gelegenheit, uns medial in Erinnerung zu rufen. Ja, man kann einen Hype wie 2017 nicht am Kochen halten. Aber wir haben den Herzschlag von der Steiermark aus in die Welt gesendet, das ist in Erinnerung geblieben. Und nach dem Hype kommt eben die tägliche Arbeit ...

