Die Räumfahrzeuge des Winterdienstes sind im Einsatz © Markus Traussnig

Seit heute präsentiert sich die ganze Steiermark in Weiß. Aufgrund eines Italientiefs hat auch der Süden des Landes endlich Schnee. Auch Graz zeigt sich heute unter einer rund fünf Zentimeter dicken Schneedecke - mehr dazu hier. Allerdings war es das vorerst mit dem Schneefall, kalt bleibt es aber weiterhin. Das Wetter in Ihrer Gemeinde finden Sie hier.

Durch die dünne Schneeschicht und die tiefen Temperaturen präsentierten sich die Straßen in der Früh und am Vormittag überall rutschig. Das Rote Kreuz meldet vermehrt Einsätze wegen Stürzen und kleineren Unfällen, hauptsächlich im Grazer Gebiet.

Vom Grazer Umland, der Süd- und Südoststeiermark bis in die Weststeiermark kam es zu etlichen Ausrutschern und Unfällen aufgrund der winterlichen Fahrverhältnisse. Auch auf den Autobahnen braucht man immer wieder Geduld: Unfälle gab es etwa auf der A2 bei der Abfahrt Lieboch (Richtung Klagenfurt) und bei Gleisdorf-Süd (Richtung Graz) sowie bei der Auffahrt Gratkorn-Nord der A9. Derzeit gibt es Behinderungen auf dem Packabschnitt kurz vor der Landesgrenze und auf der S6 bei Langenwang.

Die Meteorologen relativieren aber: Wirklich große Schneemengen kommen heute nirgends in der Steiermark zusammen. Noch am meisten schneit es im Bezirk Deutschlandsberg. In der nördlichen Obersteiermark schneit es nur minimal und am Nachmittag kann sich hier auch kurz die Sonne zeigen. Dazu bleibt es zumeist ganztags frostig kalt.

Maximal sind minus 4 bis 0 Grad zu erwarten. Der Wind in erster Linie aus östlichen Richtungen.